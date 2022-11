Marche des Verts Pâturages Oyé Oyé Catégories d’évènement: Oyé

Sane-et-Loire

Marche des Verts Pâturages Oyé, 7 mai 2023, Oyé. Marche des Verts Pâturages

Salle Communale – Au Bourg Oyé Sane-et-Loire

2023-05-07 07:30:00 – 2023-05-07 Oyé

Sane-et-Loire Oyé Quatre circuits, serpentant dans la campagne brionnaise, sont proposés au départ de la salle communale au bourg. 7 km jusqu’à 13h : 1 ravitaillement. 12 km jusqu’à 11h : 2 ravitaillements. 15 km jusqu’à 11h : 2 ravitaillements. 20 km jusqu’à 10h : 3 ravitaillements.

Aux relais bien approvisionnés, vous pourrez déguster des produits du terroir : brioche nature, petit salé, saucisson, fromage fermier, tout cela arrosé de boisson chaude ou fraîche. Crêpe et boisson offertes à l’arrivée. foyer.rural.oye@hotmail.fr +33 3 85 25 82 57 Oyé

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Oyé, Sane-et-Loire Autres Lieu Oyé Adresse Salle Communale - Au Bourg Oyé Sane-et-Loire Ville Oyé lieuville Oyé Departement Sane-et-Loire

Oyé Oyé Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oye/

Marche des Verts Pâturages Oyé 2023-05-07 was last modified: by Marche des Verts Pâturages Oyé Oyé 7 mai 2023 Oyé Salle Communale - Au Bourg Oyé Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Oyé Sane-et-Loire