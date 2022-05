Marche des Trois églises Sainte-Anne-Saint-Priest Sainte-Anne-Saint-Priest Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Sainte-Anne-Saint-Priest

Marche des Trois églises Sainte-Anne-Saint-Priest, 8 mai 2022, Sainte-Anne-Saint-Priest. Marche des Trois églises Sainte-Anne-Saint-Priest

2022-05-08 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-08 12:00:00 12:00:00

Sainte-Anne-Saint-Priest Haute-Vienne Sainte-Anne-Saint-Priest Rdv à 8h30, à la Mairie. Rens : 06 15 52 20 82 Sur environ 12 km, découverte de trois églises, un moulin, un relais de poste, divers puits, fours à pain…Le matin, café et petits gâteaux offert. Repas possible (payant). Prévoir des chaussures de marche. Rdv à 8h30, à la Mairie. Rens : 06 15 52 20 82 Sainte-Anne-Saint-Priest

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Sainte-Anne-Saint-Priest Autres Lieu Sainte-Anne-Saint-Priest Adresse Ville Sainte-Anne-Saint-Priest lieuville Sainte-Anne-Saint-Priest

Marche des Trois églises Sainte-Anne-Saint-Priest 2022-05-08 was last modified: by Marche des Trois églises Sainte-Anne-Saint-Priest Sainte-Anne-Saint-Priest 8 mai 2022

Sainte-Anne-Saint-Priest