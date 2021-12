Marché des treize desserts Aix-en-Provence, 17 décembre 2021, Aix-en-Provence.

Marché des treize desserts Aix-en-Provence

2021-12-17 10:00:00 – 2021-12-24 19:00:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un marché pour fêter le terroir et régaler les papilles, un marché, où agriculteurs et artisans du département se réunissent pour vous faire découvrir leurs produits, leurs savoir-faire et leur passion



Du miel à la pâte de coing, de la pompe à l’huile aux navettes, des calissons aux nougats sans oublier les chocolats du vin au vin cuit en passant par les huiles d’olive et les volailles, tous les produits et les desserts traditionnels de Noël régaleront les papilles des petits et des grands. Laissez vous porter et entrez sous ce chapiteau aux merveilles pour un petit voyage au coeur des traditions culinaires méditerranéennes…



Traditionnellement, c’est au retour de la messe de minuit que les 13 desserts sont dégustés. Le nombre 13 est hautement symbolique puisqu’il représente le nombre de convives de la Cène : le Messie entouré de ses 12 apôtres. Les 13 desserts apparaissent au début du 19e siècle dans la ville de Marseille, porte de l’Orient, qui s’ouvre en premier au monde exotique en consommant dattes, oranges et mandarines.



Liste des 13 desserts :

– des fruits secs appelés les quatre mendiants, par analogie avec les robes des ordres mendiants : les raisins secs pour les Dominicains, les figues sèches pour les Franciscains, les noisettes ou noix pour les Augustins et les amandes pour les Carmes

– la pompe à huile ou gibassié

– du nougat blanc et noir

– des dattes

– de la pâte de coings

– du raisin blanc

– du melon de Noël

– des oranges ou mandarines

– des calissons d’Aix.

La Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône organise le marché des 13 Desserts qui réunit une trentaine d’exposants. Les agriculteurs et artisans de bouche présentent les produits et spécialités culinaires de fin d’année, du pays d’Aix et du département

contact@paca.chambagri.fr http://www.chambre-agriculture13.fr/

Aix-en-Provence

