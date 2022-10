Marché des transitions – Initiatives Citoyennes Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

2022-11-18 10:00:00 – 2022-11-18 13:00:00 Concarneau

Finistre Concarneau Avec nos partenaires, nous ferons un focus sur ce qu’est la transition et quelles initiatives citoyennes existent pour demain. +33 7 50 95 09 74 Concarneau

