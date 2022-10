Marché des transitions – Energie et habitat

2022-10-20 10:00:00 – 2022-10-20 13:00:00 CAP vers la nature et ses partenaires vous invite à un espace d’échange mensuel sur les marchés de l’agglomération. Avec nos partenaires, nous vous proposons par le biais de ces rendez-vous réguliers un espace de rencontre, d’échanges, de débats, de réflexion et de sensibilisation.

Nous parlerons des transitions et de la manière de l’énergie et de l’habitat que nous souhaitons pour demain.

Nous serons présentes autour de la Karavan des Océans le jeudi 20 octobre à partir de 10h sur le marché de Rosporden.

N'hésitez pas à venir à notre rencontre à cette occasion !

