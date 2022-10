Marché des transitions – Consommation et fêtes Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistre

Marché des transitions – Consommation et fêtes Concarneau, 15 décembre 2022, Concarneau. Marché des transitions – Consommation et fêtes

Place de la Victoire Concarneau Finistre

2022-12-15 10:00:00 – 2022-12-15 13:00:00 Concarneau

Finistre Concarneau CAP vers la nature et ses partenaires vous invite au dernier marché des Transitions !

Pour ce dernier rendez-vous, nous vous proposons avec nos partenaires, de questionner et donner des solutions ensemble pour voir différemment les moments de surconsommation dans l’année comme Halloween, Noël, des fêtes comme la St Valentin, les fêtes de pères, mères… mais aussi les anniversaires et rassemblements de famille.

Nous serons présentes autour de la Karavan des Océans le jeudi 15 décembre à partir de 10h sur le marché de Rosporden.

N’hésitez pas à venir à notre rencontre à cette occasion ! +33 7 50 95 09 74 Concarneau

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistre Autres Lieu Concarneau Adresse Place de la Victoire Concarneau Finistre Ville Concarneau lieuville Concarneau Departement Finistre

Concarneau Concarneau Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concarneau/

Marché des transitions – Consommation et fêtes Concarneau 2022-12-15 was last modified: by Marché des transitions – Consommation et fêtes Concarneau Concarneau 15 décembre 2022 concarneau Finistre Place de la Victoire Concarneau Finistre

Concarneau Finistre