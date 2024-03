Marché des terroirs Haguenau, dimanche 7 juillet 2024.

Marché des terroirs Haguenau Bas-Rhin

Paniers gourmands et artisanat de nos régions producteurs locaux, artisanat, vieux métiers, animaux de la ferme, animations et restauration.

Le Marché des Terroirs, c’est le rendez-vous incontournable des produits du terroir et de l’artisanat à Haguenau. Retrouvez, autour de l’Hôtel de Ville des producteurs locaux, des artisans de nos régions, des animaux de la ferme, des démonstrations de métiers anciens, et aussi des animations et de la petite restauration. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 10:00:00

fin : 2024-07-07 19:00:00

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est osl@haguenau.fr

L’événement Marché des terroirs Haguenau a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de tourisme de Haguenau