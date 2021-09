Paris Marché couvert des Ternes île de France, Paris Marché des Ternes Marché couvert des Ternes Paris Catégories d’évènement: île de France

Marché des Ternes Marché couvert des Ternes, 9 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 9 au 12 septembre 2021 :

jeudi de 11h à 13h

et vendredi, samedi de 11h à 13h

et vendredi, samedi de 16h à 18h

et dimanche de 11h à 13h

gratuit

Des paniers garnis par vos commerçants et d’autres lots à gagner Un animateur fera gagner des paniers garnis et d’autres lots tels que des pochons en coton ( sac à vrac ) des Bee wrap ( emballage alimentaire à base de cire d’abeille ) et des gourdes en canne à sucre tout au long de la Fête des marches de Paris Événements -> Fête / Parade Marché couvert des Ternes 8 bis rue Lebon Paris 75017

3 : Porte de Champerret (507m) 2 : TERNES (549m)

Contact :EGS SAS 0140112040 david.mass@egs-sa.com https://egs-sa.com Événements -> Fête / Parade Gourmand;En famille

Date complète :

