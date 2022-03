Marche des tartines Lugny-lès-Charolles, 3 avril 2022, Lugny-lès-Charolles.

Marche des tartines Lugny-lès-Charolles

2022-04-03 – 2022-04-03

Lugny-lès-Charolles Saône-et-Loire Lugny-lès-Charolles

Marche des tartines avec 3 circuits 7-14-21 km.

Pour la 7 km, 1 ravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée ; pour la 14 km un ravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée et pour la 21 km, un ravitaillement et un sac donné pour la fin du parcours avec nourriture et eau et un ravitaillement à l’arrivée.

Inscription payante pour financer les sorties scolaires du Rpi.

Lasagnes à emporter toute la journée.

aljondet@gmail.com +33 6 30 98 61 85

Marche des tartines avec 3 circuits 7-14-21 km.

Pour la 7 km, 1 ravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée ; pour la 14 km un ravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée et pour la 21 km, un ravitaillement et un sac donné pour la fin du parcours avec nourriture et eau et un ravitaillement à l’arrivée.

Inscription payante pour financer les sorties scolaires du Rpi.

Lasagnes à emporter toute la journée.

Lugny-lès-Charolles

dernière mise à jour : 2022-03-02 par