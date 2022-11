Marche des tartines Lugny-lès-Charolles Lugny-lès-Charolles Catégories d’évènement: Lugny-lès-Charolles

Sane-et-Loire

Saône-et-Loire

Marche des tartines Lugny-lès-Charolles, 2 avril 2023, Lugny-lès-Charolles. Marche des tartines

Salle des Fêtes – Le Bourg Lugny-lès-Charolles Sane-et-Loire

2023-04-02 08:00:00 – 2023-04-02 Lugny-lès-Charolles

Sane-et-Loire Lugny-lès-Charolles 7-14-21 km (pédestre). 21 km (VTT). Marche avec relais qui offre tartines sucrées et salées. Vente de lasagnes à l’arrivée. aljondet@gmail.com Lugny-lès-Charolles

