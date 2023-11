Marché de Noël aux Sorinières Marché des Sorinières Les Sorinières, 9 décembre 2023, Les Sorinières.

2023-12-09 Au programme : Marche aux lampions La Junior association propose une marche aux lampions le samedi 9 décembre, avec un départ à 17h30 de la place Simone-Veil, au marché de Noël. Deux circuits sont proposés au choix : un circuit familial de 4 km réalisable en famille avec les plus petits, et un circuit plus long de 8 km. Une étape est programmée à l’Espace jeunes (rue du Moulin) avec boisson chaude offerte pour chaque marcheuse ou marcheur. Prix : 5 € / lampion (dont 1 € reversé au Téléthon) et participation libre pour les marcheuses ou marcheurs sans lampion. Cette action contribue à financer les projets de séjour de la Junior association et participe également au Téléthon. Samedi 9 décembre à 17h30, départ place Simone-Veil. Plus d’infos : 02 40 05 73 30 ou ja-vacancespartout@hotmail.com Marcheurs de rêve Un spectacle d’échassiers à la hauteur de vos rêves ! Dans un cocon de douceur, ces êtres magnifiques vous emportent dans leur pèlerinage pour une déambulation pleine de lumière féérique, dans une ambiance musicale. Un spectacle interactif où se mêlent poésie et imaginaire, avec la compagnie Lilamayi. Samedi 9 décembre, de 18h15 à 19h30. À partir de 18h15 à l’Espace jeunes (rue du Moulin), puis déambulation jusqu’à la place Simone-Veil. Chants de Noël Avec la chorale des Sorinières, Chœur Sérénade. Samedi 9 décembre vers 19h30, place Simone-Veil. Véhicules anciens L’AVAS (l’amicale de véhicules anciens des Sorinières) exposera des véhicules à deux et quatre roues sur le parvis de la mairie. Le Père Noël et ses lutins se promèneront de commerces en commerces dans les rues des Sorinières. Et si vous êtes collectionneur ou simplement amateur de véhicules anciens, venez à leur rencontre pour échanger ! Samedi 9 et dimanche 10 décembre, parvis de la mairie Contact : avas44@free.fr Balade des Pères Noël de Nantes à moto Depuis plus de 10 ans, les Motards de l’espoir sillonnent la région nantaise, grimés en Pères Noël, avec des jouets à offrir. Ce sont ainsi 10 000 jouets neufs récoltés qui ont pu être offerts aux enfants dans le besoin avant les fêtes de Noël, avec le soutien des Restos du Cœur. Cette année, la caravane de motards fait escale aux Sorinières (pause au parking Hippolyte-Derouet vers 11h20), avant de rejoindre le parking Océane pour le déjeuner. Venez partager ce moment festif avec les motards et participer à la collecte en apportant un jouet neuf au camion des Restos du Cœur. Dimanche 10 décembre, escale au parking Hippolyte Derouet vers 11h20.

En partenariat avec la Ville, l’équipe du Comité des Fêtes, le RESSOR (le réseau des entreprises des Sorinières) et l’AVAS (l’amicale de véhicules anciens des Sorinières) proposent un week-end festif et féérique sur la nouvelle place Simone-Veil, avec une nocturne le samedi soir. Les commerçantes et commerçants de la place (Larde Sports, Le loup, le homard et la crevette, L’atelier de Katell et La petite souris m’a dit) se joindront à la trentaine d’exposantes et exposants de bijoux, couture, peinture, chocolats, bières de Noël, décoration, tricots… Ils présenteront leurs créations artisanales et idées cadeaux à mettre sous le sapin, dans la chaude ambiance des fêtes de fin d’année. La boîte aux lettres près du Père Noël et son lutin attendra que les enfants viennent y déposer leur liste. Avec la marche aux lampions de la Junior Association, la déambulation des Marcheurs de rêves en échasses, la présentation des véhicules anciens de l’AVAS, le passage des Pères Noël de Nantes en moto, la dégustation d’huîtres et d’autres surprises, cet événement inédit promet de vous faire passer de bons moments festifs ! Durant ces deux jours, vous pourrez aussi vous diriger vers le coin des gourmets et vous régaler avec paninis, châtaignes, vin chaud, gaufres, crêpes et autres gourmandises au stand du Comité des Fêtes. Samedi 9 décembre de 14h à 21h et dimanche 10 décembre de 10h à 18h, place Simone-Veil.

