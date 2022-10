Marche des sorcières Grendelbruch, 31 octobre 2022, Grendelbruch.

Marche des sorcières

1 Route de Schirmeck Grendelbruch Bas-Rhin

2022-10-31 18:30:00 – 2022-10-31 19:30:00

Grendelbruch

Bas-Rhin

Villageois et villageoises, petits et grands, enfilez vos costumes les plus effrayants et venez sonnez aux portes pour dérober le plus de bonbons possible !

Les habitants voulant distribuer des bonbons pour le bonheur des enfant, pourront allumer une bougie devant leurs fenêtres.

+33 6 12 96 78 78

Grendelbruch

