Marché des saveurs spécial Noël Berson, 14 décembre 2021, Berson.

Marché des saveurs spécial Noël Berson

2021-12-14 – 2021-12-14

Berson Gironde Berson

Le marché des saveurs spécial Noël aura lieu les mardis 14 et 21 décembre de 16h à 20h à Berson !

On pourra y retrouver les produits et commerçants suivants :

Rôtisserie – fromages – saucissons – paella – hamburgers – fruits – légumes – fabrication artisanale de chocolat – biscuits – bijoux et écharpes – Atelier couture et décorations de noël – viticulteur – fleurs de savon

De plus, un stand de fabrication d’objet et de gâteaux sera tenu par les enfants de l’école accompagnés par la FCPE le 14 décembre !

La boîte aux lettres du Père Noël sera de retour quant à elle à partir du 07 décembre.

Petits et grands pourront effectuer une balade en calèche en compagnie du Père Noël et pourront repartir avec une photo souvenir au stand photo du Père Noël les 14 et 21 décembre (gratuit).

+33 5 57 64 35 04

dernière mise à jour : 2021-11-27 par