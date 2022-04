MARCHÉ DES SAVEURS Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

MARCHÉ DES SAVEURS Forbach, 7 mai 2022, Forbach. MARCHÉ DES SAVEURS Forbach

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-07 18:00:00

Forbach Moselle Présence d’une vingtaine d’exposants. Des animations viendront ponctuer ce rendez-vous gourmand.

Tous les premiers samedis du mois, à partir de 14h, la Ville de Forbach organise un marché des saveurs sur la place Aristide Briand (place du Marché). +33 3 87 84 30 62 https://www.mairie-forbach.fr/ Forbach

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Forbach, Moselle Autres Lieu Forbach Adresse Ville Forbach lieuville Forbach Departement Moselle

Forbach Forbach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forbach/

MARCHÉ DES SAVEURS Forbach 2022-05-07 was last modified: by MARCHÉ DES SAVEURS Forbach Forbach 7 mai 2022 forbach Moselle

Forbach Moselle