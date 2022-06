Marché des saveurs d’en-haut Orbey Orbey Catégories d’évènement: 68370

2022-07-01 17:00:00 – 2022-08-22 21:00:00

Orbey 68370 Le Marché des Saveurs d’en-haut est un rendez-vous incontournable, faites votre marché ou pique-niquez en toute convivialité avec les produits de nos paysans. Escargots de la ferme hélicicole à déguster sur place, fromages, terrines, desserts, et un barbecue en libre-service ! Faites votre marché et dégustez les produits du terroir de la vallée dans un cadre verdoyant et convivial. +33 3 89 71 20 07 Le Marché des Saveurs d’en-haut est un rendez-vous incontournable, faites votre marché ou pique-niquez en toute convivialité avec les produits de nos paysans. Escargots de la ferme hélicicole à déguster sur place, fromages, terrines, desserts, et un barbecue en libre-service ! Orbey

