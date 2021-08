Bresles Bresles Bresles, Oise Marché des Saveurs Bresles Bresles Catégories d’évènement: Bresles

Oise

Marché des Saveurs Bresles, 27 août 2021, Bresles. Marché des Saveurs 2021-08-27 – 2021-08-27 19:30:00

Bresles Oise Bresles Marché des saveurs à Bresles

19 producteurs locaux locaux / Restauration sur place.

Vendredi 27 août 2021

Place du Linciau

De 16h30 à 19h30 Marché des saveurs à Bresles

19 producteurs locaux locaux / Restauration sur place.

Vendredi 27 août 2021

Place du Linciau

De 16h30 à 19h30 +33 3 44 07 90 24 Marché des saveurs à Bresles

19 producteurs locaux locaux / Restauration sur place.

Vendredi 27 août 2021

Place du Linciau

De 16h30 à 19h30 Mairie de Bresles dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bresles, Oise Autres Lieu Bresles Adresse Ville Bresles lieuville 49.40944#2.25006