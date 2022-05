Marché des Saisons Quingey Quingey Catégories d’évènement: Doubs

Quingey

Marché des Saisons Quingey, 20 mai 2022, Quingey. Marché des Saisons Quingey

2022-05-20 – 2022-05-20

Quingey Doubs De nombreux exposants présentent leurs produits (pain, huiles, saucissons, pâtes, chocolat…) accompagnés selon la météo d’une animation musicale et d’une buvette tenue par une association sportive différente chaque mois mairie-quingey@wanadoo.fr +33 3 81 63 63 25 https://quingey.fr/ De nombreux exposants présentent leurs produits (pain, huiles, saucissons, pâtes, chocolat…) accompagnés selon la météo d’une animation musicale et d’une buvette tenue par une association sportive différente chaque mois Quingey

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Quingey Autres Lieu Quingey Adresse Ville Quingey lieuville Quingey Departement Doubs

Quingey Quingey Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quingey/

Marché des Saisons Quingey 2022-05-20 was last modified: by Marché des Saisons Quingey Quingey 20 mai 2022 Doubs Quingey

Quingey Doubs