Manche Pour sa 9e édition, la Marche des Roses s’invite pour la 1ère fois sur le territoire de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie.

Rendez-vous le Dimanche 16 Octobre 2022 à la Cale au Canon à Saint-Jean-le-Thomas pour une marche de 5 km organisée par l’association Roses en Baie, ensemble, contre le cancer du sein. – Retrait des dossards de 10h30 à 13h30 – départ de la marche à 15h.

– Animations (chant, danse, stands autour de la prévention, vente de goodies) et restauration sur place toute la journée. A noter qu’une partie du circuit est dans le sable et ne permet donc pas l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 16€/personne, gratuit pour les -14 ans – Tote-bag et goûter offerts à l’arrivée.

