Marche des “Roses de Jeanne” Saint-Martin-sur-Ocre, mercredi 16 octobre 2024.

Avenue Paulin Enfert Saint-Martin-sur-Ocre Loiret

C’est le moment de vous parler de l’association locale Les roses de Jeanne qui se mobilise en faveur d’Octobre Rose durant tout le mois d’octobre.

Une marche vous est proposée à Gien.

Cette association lutte contre le cancer et oeuvre pour le bien-être des patients touchés par le cancer et habitants dans le Pays du Giennois en mettant en place des soins de soutien (ateliers bien-être, séances d’escrime adaptée, groupes d’échanges, etc.) qui sont pris en charge par l’Association Les Roses de Jeanne.

Au retour de la marche, vous serez accueillis en chanson par les mariniers ” Les Fis d’Galarne”. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-16 09:00:00

fin : 2024-10-16

Avenue Paulin Enfert

Saint-Martin-sur-Ocre 45500 Loiret Centre-Val de Loire

