Saint-Agnan Saint-Agnan Saint-Agnan, Saône-et-Loire Marche des rameaux Saint-Agnan Saint-Agnan Catégories d’évènement: Saint-Agnan

Saône-et-Loire

Marche des rameaux Saint-Agnan, 3 avril 2022, Saint-Agnan. Marche des rameaux Saint-Agnan

2022-04-03 – 2022-04-03

Saint-Agnan Saône-et-Loire Saint-Agnan 8-12-18 km. Ravitaillement gratuit sur chaque parcours dans un environnement de campagne puis boisé. michel.jondot71@orange.fr +33 3 85 53 82 90 8-12-18 km. Ravitaillement gratuit sur chaque parcours dans un environnement de campagne puis boisé. Saint-Agnan

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Agnan, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Agnan Adresse Ville Saint-Agnan lieuville Saint-Agnan