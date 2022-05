Marché des produits locaux Val-Cenis Val-Cenis Catégories d’évènement: 73500

Val-Cenis

Marché des produits locaux Val-Cenis, 11 juillet 2022, Val-Cenis. Marché des produits locaux Place de l’Eglise Bramans Val-Cenis

2022-07-11 08:00:00 08:00:00 – 2022-08-22 12:00:00 12:00:00 Place de l’Eglise Bramans

Val-Cenis 73500 Marché convivial de produits locaux, des artisans, commerçants du territoire. Dés sa mise en place venez prendre le café, découvrez l’artisanat local. Tombola avec tickets offert par les exposants, tirage pendant le pot d’accueil de l’Office de Tourisme. les14chapeaux@yahoo.com +33 6 16 51 90 91 http://www.14.assoc.eu/ Place de l’Eglise Bramans Val-Cenis

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: 73500, Val-Cenis Autres Lieu Val-Cenis Adresse Place de l'Eglise Bramans Ville Val-Cenis lieuville Place de l'Eglise Bramans Val-Cenis Departement 73500

Val-Cenis Val-Cenis 73500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-cenis/

Marché des produits locaux Val-Cenis 2022-07-11 was last modified: by Marché des produits locaux Val-Cenis Val-Cenis 11 juillet 2022 73500 Val-Cenis

Val-Cenis 73500