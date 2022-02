Marché des produits locaux Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Marché des produits locaux Longny les Villages, 3 avril 2022, Longny les Villages. Marché des produits locaux Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

2022-04-03 09:00:00 – 2022-04-03 12:30:00 Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE

La municipalité de Longny les Villages organise un marché des produits locaux tous les 1ers dimanches du mois.

+33 2 33 73 65 42

Lieu Longny les Villages
Adresse Place de l'Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE
Ville Longny les Villages
Departement Orne

