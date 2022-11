Marché des Produits du Terroir Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Marne Cette année, suite à une météo très sèche non favorable à une fructification de la truffe d’automne, le traditionnel marché aux truffes se réinvente et devient « Le marché des produits du terroir ». Délices et douceurs seront à découvrir dans le bel écrin du musée Saint-Remi, autour d’une sélection de 20 producteurs régionaux.

Entre les intermèdes musicaux proposés par le duo « Courbes et Cordes », venez vous réchauffer autour d’un velouté à base de truffes. +33 3 26 35 36 90 Musée Saint-Rémi 53 Rue Simon Reims

