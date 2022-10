Marché des produits du Terroir Nibelle, 3 décembre 2022, Nibelle.

Marché des produits du Terroir

Nibelle Loiret

2022-12-03 09:00:00 – 2022-12-03 12:30:00

Nibelle

Loiret

Agissons pour le ‘mieux manger’ et soutenons les producteurs de notre terroir avec le grand marché de Nibelle ! L’objectif est de promouvoir des paysans installés à moins d’une cinquantaine de kilomètres, et engagés dans les circuits courts. L’équipe organisatrice s’est rendue sur leurs exploitations garantissant une production (bio ou raisonnée) respectueuse des sols, des êtres vivants. Il s’agit également de favoriser l’accès de tous à une alimentation de qualité à des prix raisonnables grâce à la suppression de nombreux intermédiaires. Un moment d’échange et de convivialité ! Ce marché vous permettra d’échanger directement avec les producteurs sur leur méthode de travail : production, transformation et commercialisation. Profitez de cette matinée pour passer un agréable moment !

Ce marché a pour but de soutenir les producteurs locaux engagés dans les circuits courts et de favoriser l’accès de tous à une alimentation de qualité et de proximité. Il permettra d’échanger directement avec les producteurs dans le cadre convivial et chaleureux du square G. Cottinat.

contact@nibelleloisirsrencontres.fr +33 2 38 32 00 19 https://nibelleloisirsrencontres.fr/un-marche-des-produits-du-terroir-a-nibelle/

Nibelle

