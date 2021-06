Marché des producteurs Villé, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Villé.

Marché des producteurs 2021-07-01 – 2021-07-01

Villé Bas-Rhin

EUR A Villé, tous les jeudis soirs de l’été (01er juillet au 26 août), les agriculteurs et artisans de la vallée vous font découvrir et apprécier les produits de leur terroir, issus de leur savoir-faire. Accueil chaleureux et convivialité, bonne humeur, échanges privilégiés avec les producteurs. Venez vous laisser séduire par des produits locaux de qualité.

Petit marché de producteurs locaux : vins, yaourts, fromages, confitures, fruits de saison, compotes, tartes flambées …

+33 3 88 57 11 57

