Marché des producteurs Verruyes, 29 juillet 2022, Verruyes.

Marché des producteurs

Verruyes Deux-Sèvres

2022-07-29 18:00:00 – 2022-07-29

Verruyes

Deux-Sèvres

Verruyes

EUR Organisé par le réseau Bienvenue à la ferme et la municipalité. Faites votre marché, dînez sur place, composez votre menu avec les produits locaux. Apportez vos assiettes, couverts et verres non jetables.

Organisé par le réseau Bienvenue à la ferme et la municipalité. Faites votre marché, dînez sur place, composez votre menu avec les produits locaux. Apportez vos assiettes, couverts et verres non jetables.

Organisé par le réseau Bienvenue à la ferme et la municipalité. Faites votre marché, dînez sur place, composez votre menu avec les produits locaux. Apportez vos assiettes, couverts et verres non jetables.

Bienvenue à la ferme

Verruyes

dernière mise à jour : 2022-07-06 par