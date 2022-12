Marché des producteurs spécial Noël Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

2022-12-24 08:30:00 08:30:00 – 2022-12-24 12:00:00 12:00:00

Haute-Loire Sainte-Sigolène Sur le marché des producteurs ce samedi 24 décembre :

– présence du Père Noël avec distribution de gourmandises

– balade en poneys

– nombreuses idées pour vos repas de fêtes +33 4 71 66 13 07

