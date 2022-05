Marché des producteurs Saint-Léger-Vauban Saint-Léger-Vauban Catégories d’évènement: Saint-Léger-Vauban

Saint-Léger-Vauban Yonne Saint-Léger-Vauban EUR Marché des producteurs à la ferme de l’Abbaye de la Pierre qui Vire !

Boissons artisanales : vins, champagne, jus de pomme …

Gourmandises sucrées : miel, glaces, crêpes …

Préparations salées : foie gras, saucissons … Et bien sûr, du fromage !

Légumes et plants Animations

Sandwich à emporter

Visite guidée de la ferme fromagerie.pierrequivire@gmail.com +33 3 86 33 03 73 Marché des producteurs à la ferme de l’Abbaye de la Pierre qui Vire !

Visite guidée de la ferme La Pierre Qui Viré Ferme de la Pierre qui Vire Saint-Léger-Vauban

