2022-06-17 – 2022-06-17 Offrir la possibilité aux Carolos de se fournir régulièrement en produits frais et de qualité, c’est ce que vous propose la ville de CMz avec la création d’un tout nouveau marché place de Mohon. Du circuit court pour encore plus d’achats de proximité : que du bonheur !Une vingtaine d’exposants vous y accueilleront pour vous offrir leurs produits alimentaires (poissonnerie, primeur, fromages, produits orientaux, charcuterie, boucherie, miel, thé…), textiles ou encore accessoires (bazar, livres casseroles, maroquinerie…) dernière mise à jour : 2022-05-28 par

