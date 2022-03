Marché des Producteurs Parking de l’église Villemandeur Catégorie d’évènement: Villemandeur

Parking de l’église , le dimanche 27 mars à 08:00

Nous vous proposons de venir profiter des offres de nos producteurs locaux et moins locaux, chaque dernier dimanche du mois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T08:00:00 2022-03-27T12:00:00

