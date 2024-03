Marché des producteurs parés pour Pâques Thanvillé, mercredi 20 mars 2024.

Marché des producteurs parés pour Pâques Thanvillé Bas-Rhin

Produits bio et locaux avec présence de producteurs légumes, bières, fromages, miels.

Les producteurs locaux, accompagnés de leurs invités des artisans de la Vallée et environs, proposeront une petite restauration et un moment de rencontre pour Pâques. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 16:00:00

fin : 2024-03-20 19:00:00

place de l’école

Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est kurzunguet@gmail.com

L’événement Marché des producteurs parés pour Pâques Thanvillé a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme du val de Villé