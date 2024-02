Marché des producteurs Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche, dimanche 7 avril 2024.

Marché des producteurs Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 7 avril, 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-07 14:00

Fin : 2024-04-07 18:00

Un marché de produits locaux avec à l’honneur le Gwell ! Dégustations, échange de recettes, ateliers culinaires, exposition… et bien d’autres surprises ! Dimanche 7 avril, 14h00 1

Le désormais traditionnel marché des producteurs et productrices de races locales revient au printemps. Cette année, nous mettons à l’honneur un produit laitier de notre terroir : le Gwell ! Dégustations, échange de recettes, ateliers culinaires, exposition… et bien d’autres surprises !

En partenariat avec l’association des Paysans Producteurs de Gwell, la Fédération des Races de Bretagne et les associations adhérentes.

Au programme :

Marché de produits issues des races locales

Animations autour du Gwell : atelier du goût, quiz, dégustation, zone de partage de recettes

En pratique : Dim. 7 avril, 14h-18h. Gratuit.

Ecomusée de la Bintinais Route de Noyal Chatillon sur Seiche, 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine