MARCHE DES PRODUCTEURS Morsbach, 11 septembre 2021, Morsbach. MARCHE DES PRODUCTEURS 2021-09-11 08:30:00 08:30:00 – 2021-09-11 12:30:00 12:30:00

Morsbach Moselle Morsbach organisé par la commune de Morsbach, venez profiter de ce marché des producteurs ce samedi 11 Septembre 2021 de 08h30 à 12h30 sur le parking de la Mairie de Morsbach. (Fruits et légumes, fromages, viande, œufs, charcuterie, condiments, pain, pâtisseries, confitures, miel, savons…) +33 3 87 85 30 56 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

