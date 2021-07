Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Marché des Producteurs Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Marché des Producteurs Luz-Saint-Sauveur, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Luz-Saint-Sauveur. Marché des Producteurs 2021-07-09 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-27 21:30:00 21:30:00 Rue d’Ossun LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Tous les vendredis, les goûts, les senteurs et savoir-faire « D’ici » se retrouvent rue d’ossun, autour du marché des producteurs locaux organisé par l’association « Producteurs et savoir-faire du Pays Toy ». +33 5 62 92 30 30 http://www.luz.org/ dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Rue d'Ossun LUZ-SAINT-SAUVEUR