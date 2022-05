Marché des Producteurs Lusignac Lusignac Catégories d’évènement: Dordogne

Marché des Producteurs Lusignac, 15 mai 2022, Lusignac. Marché des Producteurs Parking de l’ancienne école Lieu-dit Le Bourg Lusignac

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 15:00:00 Parking de l’ancienne école Lieu-dit Le Bourg

Lusignac Dordogne Lusignac Marché des Producteurs sur le parking de l’ancienne école de Lusignac. Buvette et restauration sur place le midi. Réservation par SMS au 07 72 17 09 85. Marché des Producteurs sur le parking de l’ancienne école de Lusignac. Buvette et restauration sur place le midi. Réservation par SMS au 07 72 17 09 85. +33 7 72 17 09 85 Marché des Producteurs sur le parking de l’ancienne école de Lusignac. Buvette et restauration sur place le midi. Réservation par SMS au 07 72 17 09 85. © Pixabay

