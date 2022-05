MARCHÉ DES PRODUCTEURS : LODÈVE Lodève Lodève Catégories d’évènement: 34700

Lodève

MARCHÉ DES PRODUCTEURS : LODÈVE Lodève, 31 mai 2022, Lodève. MARCHÉ DES PRODUCTEURS : LODÈVE Lodève

2022-05-31 16:00:00 – 2022-05-31 19:00:00

Lodève 34700 Envie de faire le plein de produits fermiers en direct des producteurs ?

Ne ratez pas cet été les Marchés des Producteurs qui seront organisés à Lodeve sur la Place de la République tous les mardis après midi.

http://www.marches-producteurs.com/herault/marches/marche-des-producteurs-de-lodeve-2073?bounds=43.84658464459696&bounds=2.9596810615434426&bounds=43.57669733872035&bounds=3.821646139560069&distance=1

