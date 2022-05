MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX

2022-07-02 – 2022-07-02 Des légumes, du pain, du fromage, des oeufs, de la volaille, du sel, des biscuits, des tartinades, des produits d’épicerie mais aussi du savons et des créations artisanales, sur le beau site de l’Eco-Domaine La Fontaine aux Bretons à Pornic, en bord de mer, à quelques minutes des plages et du sentier côtier. Producteurs et artisans de la région vous invitent aux marchés fermiers de l’Eco Domaine de la Fontaine aux Bretons, tous les samedis matins en juillet et août. Des légumes, du pain, du fromage, des oeufs, de la volaille, du sel, des biscuits, des tartinades, des produits d’épicerie mais aussi du savons et des créations artisanales, sur le beau site de l’Eco-Domaine La Fontaine aux Bretons à Pornic, en bord de mer, à quelques minutes des plages et du sentier côtier. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

