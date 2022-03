Marché des producteurs locaux Saint-Martin-de-Seignanx, 23 mars 2022, Saint-Martin-de-Seignanx.

Marché des producteurs locaux Quartier neuf Place de l’Abbé Pierre Saint-Martin-de-Seignanx

2022-03-23 – 2022-03-23 Quartier neuf Place de l’Abbé Pierre

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Profitez d’un marché de producteurs et d’artisans locaux issus du Seignanx et des alentours basco-landais : légumes, fruits, volailles, oeufs, fromages, miel, bière, savons et plus encore ! Un vrai lieu d’échange et de convivialité autour de produits de qualité et de proximité à moindre coût par des circuits directs du producteur au consommateur.

Au Quartier Neuf de 17h à 19h.

+33 5 59 56 60 60

