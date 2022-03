MARCHE DES PRODUCTEURS LOCAUX Saint-Loup-Géanges Saint-Loup-Géanges Catégories d’évènement: Saint-Loup-Géanges

Saint-Loup-Géanges Saône-et-Loire Saint-Loup-Géanges EUR 0 Marché des producteurs locaux à Saint-Loup-Géanges A l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes et suite à une forte affluence lors du précédent marché en automne dernier, nous vous donnons rendez-vous à cette deuxième édition du marché des producteurs qui aura lieu vendredi 25 mars 2022 de 17h à 21h sur la place de l’église. Venez à la rencontre de nos producteurs locaux qui seront ravis de vous faire découvrir le fruit de leur travail.

Venez déguster sur place des produits issus de nos terroirs tels que fromages, vins, bières, escargots, pains, bonbons, miel…

