Vendredi 22 octobre, de 9 h à 13 h, le Département du Loiret et la Chambre d’agriculture du Loiret organisent **un grand marché de producteurs locaux** qui se tiendra au parc Pasteur à Orléans. **Venez rencontrer les producteurs locaux et faire des courses 100 % made in Loiret !** Douze producteurs locaux seront présents pour faire découvrir leurs produits : **Bonjour Bonsoir** (Saint-Pryvé-Saint-Mesmin) Tisanes, sirops, infusions **Earl Javoy & Fils** (Mézières-les-Cléry) Vins AOC Orléans (rouge, blanc rosé) et Orléans Cléry **Earl La Croix Saint Edme** (Givraines) 6 variétés différentes de pommes de terre au kilo **Earl Lesage** (Saint-Lyé-la-Forêt) Farines de blé tendre (boulangère, pâtissière, authentique), farines pauvres en gluten (petit épeautre, seigle), farines sans gluten (lentille, sarrasin, pois chiche) et les graines sèches **Earl Roussial Benoît** (Nancray-sur-Rimarde) Quinoa, pois chiche, pois vert, lin brun, lentilles, (verte, noire, rose, corail et blonde), épeautre, petit épeautre, sarrasin **Ferme de l’Aulnoy** (Tigy) Maraîchage biologique diversifié **Ferme de la Manne** (Attray) Farines et préparations de gâteaux (cookie, muffins, madeleines, crêpes) **Gaec Sainte-Marie** (Ouzouer-sur-Loire) OEufs et viandes bio **Graines au Vent** (Corbeilles-en-Gâtinais) Pâtes fermières : fusilli, penne, trotolle, risoni, tagliatelle **Les Chèvres de la Mardelle** (Fay-aux-Loges) Fromages de chèvres au lait cru (crottin petit et grand, brique cendrée, bûche, crottin épicé, etc.) **Les Petits Fruits du Gâtinais** (Le Moulinet-sur-Solin) Sorbets, confitures **Rucher des Quatre Vallées** (Rozoy-le-Vieil) Miels, pâtisseries au miel, confiseries au miel La vente de ces produits locaux est ouverte à tous. Cette opération s’inscrit dans le cadre du Projet alimentaire territorial, Mangeons Loiret, et de la campagne de communication en cours. À travers ces actions, le Département du Loiret et la Chambre d’agriculture du Loiret affichent leur volonté de valoriser les produits loirétains et de favoriser une alimentation locale des habitants.

