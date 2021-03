Marché des producteurs locaux, 21 mars 2021-21 mars 2021, Narcastet.

Marché des producteurs locaux 2021-03-21 09:00:00 – 2021-03-21 13:00:00

Narcastet Pyrénées-Atlantiques Narcastet

Tous les dimanches retrouvez les pains et pâtisseries des Délices de Bordes, les fromages de la ferme Castaing, les légumes de Ludovic Raumel et les viandes de la boucherie Cazenave. Un dimanche sur deux, des fromages de brebis de la ferme Laborde accompagnerons les saveurs multiples des mets Vietnamiens Me Nguyen Thi Mai, sans oublier les traditionnels merveilles et beignets de chez Lous Crespèts de Nouste. Enfin, les premiers dimanche du mois, venez découvrir le miel de Julien Ferrandez à moins que vous ne soyez aussi tenté par les pâtes à tartiner de Notzino tous les deuxième dimanches du mois.

+33 5 59 82 06 00

