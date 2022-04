MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX Mont-Saint-Martin Mont-Saint-Martin Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
Parc municipal Frédéric Brigidi 21 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin

2022-05-12 16:00:00 – 2022-05-12 19:00:00

Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle Mont-Saint-Martin Marché des producteurs locaux (miel, fromages, charcuterie, volailles, lait, œufs, fruits et légumes de saison…). +33 3 82 25 23 70 http://www.mairie-montsaintmartin.fr/ Parc municipal Frédéric Brigidi 21 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin

