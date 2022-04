Marché des producteurs locaux Martigues, 6 avril 2021, Martigues.

Marché des producteurs locaux Martigues

2021-04-06 16:00:00 16:00:00 – 2021-10-26 19:00:00 19:00:00

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

Le marché des producteurs est saisonnier. Il a généralement lieu d’avril à octobre.

Du producteur au consommateur avec une quinzaine de stands : fruits et légumes, charcuterie, viandes, volailles, fromages, miel, oeufs, plantes aromatiques, huile d’olive, pâtes fraîches, produits issus de l’agriculture biologique, confitures, épices, bières…



A l’initiative de la ville de Martigues et des commerçants des quartiers de l’Ile et Ferrières.

Retrouvez toute la qualité et les saveurs des produits de notre région.

Très apprécié des locaux, il est le lieu idéal pour échanger avec nos producteurs… et de bien manger !

reglementation-administrative@ville-martigues.fr +33 4 42 44 33 38

Le marché des producteurs est saisonnier. Il a généralement lieu d’avril à octobre.

Du producteur au consommateur avec une quinzaine de stands : fruits et légumes, charcuterie, viandes, volailles, fromages, miel, oeufs, plantes aromatiques, huile d’olive, pâtes fraîches, produits issus de l’agriculture biologique, confitures, épices, bières…



A l’initiative de la ville de Martigues et des commerçants des quartiers de l’Ile et Ferrières.

Martigues

dernière mise à jour : 2021-04-06 par Office de Tourisme de Martigues Provence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme de Martigues