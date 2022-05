Marché des producteurs locaux Hyper U La Rochelle Hyper U La Rochelle Puilboreau Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Venez à la rencontre de nos producteurs locaux! L’occasion d’échanger sur leurs savoir-faire et leurs produits tout au long d’une journée. Arnaud Dallet : ostréiculteur basé à Esnandes, parc à huitres à Ars en Ré Baptiste Marionneau : mytiliculteur basé à Esnandes Sylvain Marcellino : apiculteur miel Crétet basé au Gué D’Alleré Blumenfeld Cécile : Marlette (préparation pâtissserie) à L’Houmeau (17) Lefebvre Laurent : Sociéte Puy Gaudin à Gémozac (vins et spiritueux) Chauchet Liliane : Château de Beaulon (pineau et cognac) Saint Dizan du Gua Houée Vincent : Maison Baillon (tourteau fromager) à Brioux sur Boutonne (79) Giraud Karine : maître artisan glacier L’Angélys Courrèges Nathalie : La moutarde confiserie à Gourvillette (17) Les Coteaux de Loiré (fromage) Conserves Dupuy (farci poitevin : charcuterie) Maison Peneau (truite) Salaison des vallons (jambon sec) La Rétaise (soupe et rillettes) Tourteaux Baillon Madeleine Colibri Galettes Goulbenèze Galettes Lencloitre

Accès libre

Présence de 15 partenaires locaux à Hyper U La Rochelle Hyper U La Rochelle Puilboreau Puilboreau Charente-Maritime

