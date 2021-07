Aube Aube Aube, Orne Marché des producteurs locaux Aube Aube Catégories d’évènement: Aube

Orne

Marché des producteurs locaux Aube, 8 août 2021-8 août 2021, Aube. Marché des producteurs locaux 2021-08-08 09:00:00 – 2021-08-08 13:00:00

Aube Orne Aube Tous au marché ! Rendez-vous de 9h à 13h sur la place de la salle des fêtes de AUBE.

+33 2 33 84 11 45

dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Aube Adresse Ville Aube lieuville 48.7403#0.54563