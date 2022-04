Marché des producteurs locaux Arronnes Arronnes Catégories d’évènement: 03250

Arronnes

Marché des producteurs locaux Arronnes, 8 mai 2022, Arronnes. Marché des producteurs locaux Arronnes

2022-05-08 08:30:00 – 2022-05-08 13:00:00

Arronnes 03250 Arronnes Notre but est de soutenir les producteurs locaux, de recréer du lien social et d’animer le bourg d’ARRONNES. rentraide.arronnes@gmail.com +33 7 85 25 89 08 Arronnes

dernière mise à jour : 2022-04-03 par

Détails Catégories d’évènement: 03250, Arronnes Autres Lieu Arronnes Adresse Ville Arronnes lieuville Arronnes Departement 03250

Arronnes Arronnes 03250 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arronnes/

Marché des producteurs locaux Arronnes 2022-05-08 was last modified: by Marché des producteurs locaux Arronnes Arronnes 8 mai 2022 03250 Arronnes

Arronnes 03250