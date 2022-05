Marché des producteurs les jardins du moulin Hédauville Catégories d’évènement: Hédauville

Somme

Marché des producteurs les jardins du moulin, 26 mai 2022, Hédauville. Marché des producteurs

les jardins du moulin, le jeudi 26 mai à 09:00

Pour fêter ses 4 ans, les jardins du moulin vous invitent à son marché des producteurs locaux !

entrée gratuite

marché de producteurs organisé par les jardins du moulin les jardins du moulin Varennes 80300 Hédauville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-26T09:00:00 2022-05-26T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hédauville, Somme Autres Lieu les jardins du moulin Adresse Varennes 80300 Ville Hédauville lieuville les jardins du moulin Hédauville Departement Somme

les jardins du moulin Hédauville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hedauville/

Marché des producteurs les jardins du moulin 2022-05-26 was last modified: by Marché des producteurs les jardins du moulin les jardins du moulin 26 mai 2022 Hédauville les jardins du moulin Hédauville

Hédauville Somme