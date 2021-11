Les Avenières Veyrins-Thuellin Les Avenières Veyrins-Thuellin Isère, LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN Marché des producteurs Les Avenières Veyrins-Thuellin Les Avenières Veyrins-Thuellin Catégories d’évènement: Isère

LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN

Marché des producteurs Les Avenières Veyrins-Thuellin, 8 décembre 2021, Les Avenières Veyrins-Thuellin. Marché des producteurs Place Bacchus Les Avenières Les Avenières Veyrins-Thuellin

2021-12-08 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-08 17:00:00 17:00:00 Place Bacchus Les Avenières

Les Avenières Veyrins-Thuellin Isère Les Avenières Veyrins-Thuellin Dans le cadre de la fête des lumières, le marché de producteur ouvre les festivités et s’installe place Bacchus. Retrouvez tous vos produits locaux préférés pour concocter de bons petits plats. lesavenieres@tousauxbalcons.com +33 4 74 33 66 22 Place Bacchus Les Avenières Les Avenières Veyrins-Thuellin

dernière mise à jour : 2021-11-27 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Détails Catégories d’évènement: Isère, LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN Autres Lieu Les Avenières Veyrins-Thuellin Adresse Place Bacchus Les Avenières Ville Les Avenières Veyrins-Thuellin lieuville Place Bacchus Les Avenières Les Avenières Veyrins-Thuellin