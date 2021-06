Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin Marché des producteurs Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Catégories d’évènement: Dordogne

Le Buisson-de-Cadouin

Marché des producteurs Le Buisson-de-Cadouin, 12 août 2021-12 août 2021, Le Buisson-de-Cadouin. Marché des producteurs 2021-08-12 19:00:00 – 2021-08-12

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Les producteurs locaux vous proposent différents plats à consommer sur place dans une ambiance conviviale et musicale au coeur du village de Cadouin. Les producteurs locaux vous proposent différents plats à consommer sur place dans une ambiance conviviale et musicale au coeur du village de Cadouin. +33 9 85 00 07 13 Les producteurs locaux vous proposent différents plats à consommer sur place dans une ambiance conviviale et musicale au coeur du village de Cadouin. Les producteurs locaux vous proposent différents plats à consommer sur place dans une ambiance conviviale et musicale au coeur du village de Cadouin. OT des Bastides

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Buisson-de-Cadouin Adresse Ville Le Buisson-de-Cadouin