Marché des producteurs Langon, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Langon.

Marché des producteurs 2021-07-02 – 2021-07-02 Sur les quais Allées Jean Jaurès

Langon Gironde Langon

1er marché de producteurs en collaboration avec la ville de Langon et la Chambre d’agriculture.

Une occasion pour déguster des produits locaux en direct, le tout dans une ambiance festive et conviviale animée par le groupe TAN2EM.

Le 2 juillet, c’est aussi l’occasion de faire vos provisions et/ou de composer votre menu sur place sur les quais de Langon, tables et chaises seront installés pour découvrir en direct tous les produits présents, huîtres, escargots, bœuf, canard, glaces, bières, vins, yaourts, crêpes…

100% circuits courts, avec vue sur la Garonne !

Merci de respecter les gestes barrière et les distances.

1er marché de producteurs en collaboration avec la ville de Langon et la Chambre d’agriculture.

Une occasion pour déguster des produits locaux en direct, le tout dans une ambiance festive et conviviale animée par le groupe TAN2EM.

Le 2 juillet, c’est aussi l’occasion de faire vos provisions et/ou de composer votre menu sur place sur les quais de Langon, tables et chaises seront installés pour découvrir en direct tous les produits présents, huîtres, escargots, bœuf, canard, glaces, bières, vins, yaourts, crêpes…

100% circuits courts, avec vue sur la Garonne !

Merci de respecter les gestes barrière et les distances.

+33 5 56 76 20 64

1er marché de producteurs en collaboration avec la ville de Langon et la Chambre d’agriculture.

Une occasion pour déguster des produits locaux en direct, le tout dans une ambiance festive et conviviale animée par le groupe TAN2EM.

Le 2 juillet, c’est aussi l’occasion de faire vos provisions et/ou de composer votre menu sur place sur les quais de Langon, tables et chaises seront installés pour découvrir en direct tous les produits présents, huîtres, escargots, bœuf, canard, glaces, bières, vins, yaourts, crêpes…

100% circuits courts, avec vue sur la Garonne !

Merci de respecter les gestes barrière et les distances.

Agence Les Conteurs

dernière mise à jour : 2021-06-24 par